Взрыв в Бейруте мог сильнее: в порту нашли еще тонны опасного вещества

4 тонны нитрата аммония обнаружили в непосредственной близости к морской гавани

После мощного взрыва в морском порту Бейрута, который унес жизни более 170 человек, в районе акватории обнаружили еще 4 тонны вещества, способного детонировать.

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Об этом рассказал Басем Кейси, руководитель бейрутского морского порта, и добавил, что взрывчатые вещества до сих пор остаются на территории порта столицы Ливана. Он отметил, что направил представителям таможни запрос, чтобы вывезти взрывчатку за пределы города.

"По запросу таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило четыре склада за пределами гавани близ въезда №9. Выяснилось, что на складах 4 тонны 350 килограмм нитрата аммония (аммиачной селитры)", – говорится в сообщении пресс-службы армии Ливана.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

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Кроме того, на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые охватили Ливан после мощнейшего взрыва в Бейруте, правительство страны решило сложить свои полномочия.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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