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Взрыв в Бейруте: пострадало почти полсотни сотрудников ООН

5 августа, 04:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Корабль сотрудников ООН получил повреждения из-за взрыва

Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу "Аль-Джазира".

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"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", — указал Хак.

Также пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливан и члены его экипажа.

"Одно из суден, пришвартованных в порту, было повреждено из-за взрыва, в результате чего несколько его сотрудников были ранены", – уточнили представители организации.

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Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек, 4 тыс. пострадали.

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Между тем, столица Ливана Бейрут объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Источник: ТАСС

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