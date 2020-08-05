Взрывчаткой в Бейруте оказался груз с судна российского бизнесмена

Мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли свыше 100 человек, произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин. Так утверждают моряки, работавшие на судне, сообщает "Медиазона" со ссылкой на ливанский канал LBCI.

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На заседании Высшего совета по обороне Ливана пришли к выводу, что конфискованная селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с сентября 2014 года.

Также была оглашена информация о недавней инспекции на пирсе, которая обнаружила, что на склад можно попасть беспрепятственно через некую щель.

Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть доступ внутрь: от искр загорелись некие петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировали 2 750 тонн селитры.

Сообщается, что портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.

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Директор порта сообщил совету, что аммиачную селитру сгрузили на 12-й причал в соответствии с решением суда, и к конфискованному грузу не было свободного доступа.

"Мы соберем факты об этом опасном грузе, хранившемся с 2014 года, то есть шесть лет. Я проконтролирую ход этого расследования", – пообещал ливанский премьер-министр Хасан Диаб.

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Как отмечает издание, судно Rhosus перевозило 2 750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик и в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Ливанская инспекция запретила экипажу выводить судно из порта: часть экипажа отпустили, оставив четверых моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа.

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По словам моряков, владелец суда, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, "фактически бросил судно", а юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, работавшего под молдавским флагом.

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Кроме того, стало известно, что на судне изначально было 8 моряков из Украины, а затем еще год оставалось трое украинцев и один россиянин.

"Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков. После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин", – рассказала исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры на борту судна, руководство порта переместило груз в один из складов на берегу, где оно ожидало продажи или утилизации.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, в последний раз зафиксировавшего местоположение Rhosus в 2014 году, судно находилось неподалеку от 12-го причала, где произошел взрыв. По данным министерства транспорта Испании, в июле 2013 года Rhosus на 14 дней оказалось под арестом в Севилье.

Напомним, вечером 4 августа в Ливане в порту Бейрута произошел масштабный взрыв, вызвавший огромные разрушения.

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Также после взрыва Бейрут объявлен районом стихийного бедствия. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств взрыва. Сейчас разрушенная часть города выглядит так:



Видео: Life shot

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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