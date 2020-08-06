Взрыв в Бейруте: СМИ назвали неожиданного виновника трагедии

Журналисты считают, что груз изначально собирались доставить именно в Бейрут, где его хотела купить "Хезболла"

Ливанская террористическая организация "Хезболла" может быть причастной или даже нести ответственность за разрушительный взрыв, который стер с лица земли целый район Бейрута и привел к гибели более 130 человек.

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Об этом свидетельствует опубликованное немецким изданием Bild расследование.

На основании таможенных документов журналисты утверждают, что Мозамбик, куда везли 2 750 тонн аммиачной селитры из Грузии, был лишь мнимым пунктом доставки. В действительности же груз планировали доставить в зону досягаемости "Хезболлы".

Это подтверждает и то, что в 2014 году, когда пароход с селитрой застрял в Бейруте из-за портовой задолженности судовладельца-россиянина, груз хотела выкупить ливанская фирма Majid Shammas & CO., которая специализировалась на взрывчатке.

Предполагается, что эта компания связана с "Хезболлой" – за год до того она продавала взрывчатку сирийскому диктатору Башару Асаду.

В тренде Капитан каждый месяц писал Путину: в РФ подтвердили причастность ко взрыву в Бейруте

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Суд длился до вплоть 2017 года, но, несмотря на давление со стороны директоров портовой таможни, завершился не в пользу Majid Shammas. По неизвестным причинам судья тянул время и не давал никакого вразумительного ответа. Как считают собеседники Bild, он просто не хотел, чтобы ингредиенты взрывчатки попали в руки "Хезболлы".

Таким образом, селитра осталась лежать на складе в порту до рокового дня взрыва. Журналисты предполагают, что сварочные работы на складе с селитрой, которые привели к трагедии, проводились, чтобы помешать краже взрывчатки на фоне очередной эскалации Израиля с "Хезболлой" – несколько недель назад в результате авиаудара ЦАХАЛ был убит член ливанской группировки.

Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

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