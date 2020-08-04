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Взрыв в Бейруте уничтожил итальянский гражданский корабль: подробности

4 августа, 23:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Корабль полностью разрушен

Взрыв в Бейруте уничтожил итальянский гражданский корабль.

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Об этом сообщает "Аль-Джазира", журналисты которого поговорили с 69-летним Винченсо Орландини, членом экипажа итальянского гражданского корабля "Восточная королева", который был пристыкован к месту взрыва.

Его просто залило кровью после того, как взрыв бросил его через каюту на корабле, а несколько человек на борту были серьезно ранены и доставлены в больницу.

"Я услышал взрыв и полетел в противоположную сторону вестибюля. Я приземлился на ковер, и мне повезло; я думаю, что это спасло меня. Корабль полностью разрушен – каюты, салон, все", – сказал Орландини.

Добавим, что работник гражданской обороны, проработавший в этом секторе 20 лет, не верит в масштаб ущерба.

"Я видел убийства и взрывы, но это нечто другое. Здесь что-то не так", – сказал он изданию.

Напомним, что от взрыва в Бейруте пострадали более трех тысяч человек, но растет количество погибших.

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Ранее сообщалось, что мощным взрывом разрушена практически половина Бейрута, а взрывную волну почувствовали даже в районе Кипра, в 250 километрах от эпицентра.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв корабль подробности бейрут взрыв в Бейруте

Источник: Сегодня

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