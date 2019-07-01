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Масштабный теракт в Кабуле: известны детали инцидента

1 июля, 11:42

Организаторы теракта начали перестрелку с местными правоохранителями

Фото: AFP

Радикальное афганское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт, совершенный в понедельник в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Tolo news.

Сообщается, что бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. В результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли. 65 человек, в том числе девять детей, пострадали. Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Всех пострадавших доставили в больницы.

Представитель Министерства внутренних дел Нусрат Рахими сказал, что взрыв произошел из-за взрыва грузовика.

Место происшествия оцеплено силами безопасности. По данным ведомства, двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в одном из зданий вблизи места взрыва и вступили в перестрелку с силовиками.

Напомним, ранее в этом году произошел пожар на химическом предприятии в американском штате Техас. В результате один человек погиб и еще несколько были ранены. По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена.


Кроме этого, в столице Туниса подорвался еще один террорист-смертник. В результате последнего взрыва пострадали четверо полицейских.

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Тег Афганистан, теракт, взрыв, талибы

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