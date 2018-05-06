Взрыв в мечети в Афганистане: появились новые подробности

Количество погибших и пострадавших в результате взрыва в афганском городе Хост возросло. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя местной полиции, жертвами взрыва стали по меньшей мере 13 человек. Еще 31 человек пострадал. Предполагают, что число погибших может увеличиться.

Взрыв прогремел, когда люди собрались после дневных молитв в мечети. Кроме того, здание также использовали в качестве центра регистрации избирателей для проведения парламентских выборов в октябре.

В полиции отметили, что, скорее всего, взорвалась взрывчатка, оставленная в мечети, а не террорист-смертник. На данный момент ни одна из террористических группировок не брала на себя ответственности за взрыв.

Напомним, недавно в результате двух взрывов, прогремевших в Кабуле, погибли как минимум 25 человек, среди них – пять журналистов.

Первый взрыв прогремел еще в 8 утра по местному времени, в районе Шаш Дарак, где расположено посольство США и афганские правительственные здания, что побудило журналистов поспешить на место происшествия.

Второй раздался тогда, когда террорист, замаскированный под оператора, привел в действие взрывной механизм на месте первоначального взрыва. Среди погибших – фотограф информационного агентства AFP.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана в ходе серии военных операций, проведенных за последнюю неделю, уничтожили 466 боевиков.