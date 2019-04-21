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Взрывы на Шри-Ланке: количество жертв превысило 180 человек

Сегодня, 12:09

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов – три взрыва в отелях, и еще три – в церквях

Фото: AFP

По меньшей мере 185 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке, передают в воскресенье местные СМИ.

Свыше 400 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 160 жертвах взрывов.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов – три взрыва в отелях, и еще три – в церквях.

Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Как сообщил министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Силва, среди жертв и пострадавших есть иностранцы. Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание совета безопасности и осудил атаку.

На данный момент известно о шести взрывах, прогремевших на Шри-Ланке. Как сообщили в местной полиции, взрывы произошли в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

На данный момент ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, не так давно в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по меньшей мере, семь человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

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Тег Шри-Ланка, взрыв, жертвы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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