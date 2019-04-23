Взрывы на Шри-Ланке: полиция задержала еще пятерых подозреваемых

Таким образом число задержанных достигло 29 человек

Фото: AFP

В понедельник, 22 апреля, полиция Шри-Ланки задержала еще пятерых подозреваемых в связи с серией скоординированных взрывов в день католической Пасхи.

Об этом сообщает News 1st со ссылкой на заявление полиции.

Один из подозреваемых был задержан в ходе спецоперации в городе Кандане, при нем нашли устройства связи. Четыре человека были задержаны в городах Гампола и Катугастота.

Издание отмечает, что 24 других подозреваемых в настоящее время находятся под стражей в Департаменте уголовных расследований. Таким образом число задержанных достигло 29 человек.

Ранее мы писали о том, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Также США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

Отметим Шри-Ланка входит в топ-тем дня, об остальных темах смотрите в сюжете "Сегодня".

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