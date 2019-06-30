Взрывы на военных складах в Казахстане: 50 пострадавших все еще находятся в больницах
За помощью к медикам после ЧП в Арыси обратились более 400 людей
После взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь на лечении в больницах остаются 50 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.
"В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжелых пациента переведены в Нур-Султан (два человека) и Алма-Ату (два человека)", – заявили в пресс-службе.
Отметим, что в результате пожаров и взрывов за помощью к медикам обратились 409 человек. З29 из них получили амбулаторную помощь и были отпущены домой, а 80 человек были госпитализированы.
Ранее мы сообщали, что в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области погибли три человека.
Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы.
Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.
Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.
Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали троих мародеров в Арысе, эвакуированной из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.
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