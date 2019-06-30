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Взрывы на военных складах в Казахстане: 50 пострадавших все еще находятся в больницах

30 июня, 08:25

За помощью к медикам после ЧП в Арыси обратились более 400 людей

После взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь на лечении в больницах остаются 50 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

"В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжелых пациента переведены в Нур-Султан (два человека) и Алма-Ату (два человека)", – заявили в пресс-службе.

Отметим, что в результате пожаров и взрывов за помощью к медикам обратились 409 человек. З29 из них получили амбулаторную помощь и были отпущены домой, а 80 человек были госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что  в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области погибли три человека.

Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. 

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. 


Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали троих мародеров в Арысе, эвакуированной из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.


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Тег Казахстан, больницы, взрывы, боеприпасы, пострадавшие, склады

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Источник:

ТАСС

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