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Взрывы на военных складах в Казахстане: из Арыси эвакуировали более 40 тысяч человек

25 июня, 07:44

В результате ЧП погибли два человека

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Из города Арысь Туркестанской области из-за пожара и взрывов на военных складах эвакуировали около 41 тысяч человек. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В настоящее время ввиду разлетов и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы около 41 тыс. граждан, 39 тыс. выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы", – заявил министр.

По его данным в близлежащих поселках на расстоянии от 30 до 50 километров от города открыты пять эвакуационных пунктов.

Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате ЧП погибли два человека: один гражданский и один военнослужащий.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации. 


Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.

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Тег Казахстан, пожар, эвакуация, взрывы, склады

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Источник:

ТАСС

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