Взрывы на военных складах в Казахстане: жители Арыси вернулись домой
Жертвами ЧП стали трое людей
В Казахстане все жители Арыси, которые находились в эвакуационных пунктах после пожара и взрывов на военных складах, вернулись в свои дома. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
"Жители Арыси, находившиеся в эвакопунктах города Шымкента и районов Туркестанской области, возвращены в свои дома. В эвакопунктах никого не осталось", – заявил он.
Кроме того, как сообщил советник руководителя администрации Туркестанской области Сакен Калкаманов, в Арыси создали временный лагерь для тех, у кого в результате ЧС пострадали дома.
"Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыси развернут временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее мы сообщали, что в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области погибли три человека, а за медицинской помощью обратились 70 людей.
Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате ЧП погибли два человека: один гражданский и один военнослужащий.
Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.
Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.
Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.
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