Взрывы на военных складах: власти Казахстана отреагировали на катастрофу

Военные говорят, что у них достаточно много советских боеприпасов, у которых вышел срок годности

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После взрыва военных складов в Казахстане, власти это страны принялись ликвидировать последствия катастрофы. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ситуацией в городе Арыс.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыс. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", – написал он в Twitter.

В свою очередь заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев рассказал Tengrinews.kz, что представители ведомства находятся в районе ЧП и проводится эвакуация местных жителей. Однако он не смог оценить масштабы происшествия.

В то же время чиновник ответил на вопрос журналистов относительно возможного окончания срока годности советских боеприпасов.

"Должен сказать, что у нас есть советское вооружение, которое осталось по наследию с советского времени. Мы проводим мероприятия по утилизации тех видов вооружения и боеприпасов, которые уже выслужили срок хранения. Это очень дорогостоящий процесс. Пока нет конкретной информации, что произошло ... Примерно 50 процентов у нас осталось. Мы проводим соответствующие мероприятия (по утилизации)", – подчеркнул Дандыбаев.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 13:30 по киевскому времени из-за взрывов на военных складах в Казахстане пострадали десятки человек. В больницы привозят людей с сильными ранениями, а также много людей сами обращаются за помощью.

Видео: YouTube

Отметим, что Украине имеет уже такой печальный опыт. Ранее мы писали, как в Украине взрывались военные арсеналы. За последние 15 лет в Украине горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Началось все с 2003 года.

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