WhatsApp ограничил отправку сообщений
Теперь одно и то же сообщение можно отправлять не более пяти раз
Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение. Теперь это можно сделать не более пяти раз.
Лимиты на копирование и отправку одинаковых сообщений месседжер поставил для борьбы с фейковыми новостями. До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.
Стоит подчеркнуть, что подобное ограничение полгода назад уже вводили в Индии. Тогда местные власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей. После первой так называемой пробы лимитов, компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.
Ограничение позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям. Раньше была возможность переслать более, чем 5 тысячам.
Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру.
Напомним, что в WhatsApp появилась функция полноценных стикеров. Пользователи восприняли ее с радостью, но пользоваться пока могут не все.
Кроме того, WhatsApp адаптировали под кнопочные телефоны, а Google отказался от главного конкурента этого мессенджера.
Вы сейчас просматриваете новость " WhatsApp ограничил отправку сообщений". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Instagram теперь можно отправлять голосовые сообщения
Сообщения могут длиться минуту и не исчезают из истории переписки
Telegram получит блокчейн-платформу к концу года
Блокчейн-платформа на базе мессенджера получила название Telegram Open Network