Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Сегодня, 15:10

Теперь одно и то же сообщение можно отправлять не более пяти раз

WhatsApp ограничил отправку сообщений //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c4/1e7/5c45c41e7a97d.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c4/1e7/5c45c41e7a97d.jpg Другие страны Теперь одно и то же сообщение можно отправлять не более пяти раз

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение. Теперь это можно сделать не более пяти раз. 

Лимиты на копирование и отправку одинаковых сообщений месседжер поставил для борьбы с фейковыми новостями. До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Стоит подчеркнуть, что подобное ограничение полгода назад уже вводили в Индии. Тогда местные власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей. После первой так называемой пробы лимитов, компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.

Ограничение позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям. Раньше была возможность переслать более, чем 5 тысячам. 

Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру.

Напомним, что в WhatsApp появилась функция полноценных стикеров. Пользователи восприняли ее с радостью, но пользоваться пока могут не все.

Кроме того, WhatsApp адаптировали под кнопочные телефоны, а Google отказался от главного конкурента этого мессенджера

 

 

сообщение, WhatsApp, мессенджер , фейковые новости

Вы сейчас просматриваете новость " WhatsApp ограничил отправку сообщений". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ВВС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Instagram теперь можно отправлять голосовые сообщения

11 декабря 2018, 01:31

Сообщения могут длиться минуту и не исчезают из истории переписки

Facebook начал тестировать новую функцию в Messenger

16 ноября 2018, 00:25

По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своем окне, однако оно останется во входящих у получателя

Telegram получит блокчейн-платформу к концу года

18 октября 2018, 08:24

Блокчейн-платформа на базе мессенджера получила название Telegram Open Network

Microsoft прекращает поддержку Skype 7.0 в ноябре

1 октября 2018, 07:43

Поддержка Skype 7.0 для Windows будет закрыта 1 ноября 2018 года, а мобильной версии – 15 ноября

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы