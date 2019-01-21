WhatsApp ограничил отправку сообщений

Теперь одно и то же сообщение можно отправлять не более пяти раз

WhatsApp ограничил отправку сообщений //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c4/1e7/5c45c41e7a97d.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c4/1e7/5c45c41e7a97d.jpg 2019-01-21T15:10:00+02:00 Другие страны Теперь одно и то же сообщение можно отправлять не более пяти раз

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение. Теперь это можно сделать не более пяти раз.

Лимиты на копирование и отправку одинаковых сообщений месседжер поставил для борьбы с фейковыми новостями. До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Стоит подчеркнуть, что подобное ограничение полгода назад уже вводили в Индии. Тогда местные власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей. После первой так называемой пробы лимитов, компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.

Ограничение позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям. Раньше была возможность переслать более, чем 5 тысячам.

Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру.

Напомним, что в WhatsApp появилась функция полноценных стикеров. Пользователи восприняли ее с радостью, но пользоваться пока могут не все.

Кроме того, WhatsApp адаптировали под кнопочные телефоны, а Google отказался от главного конкурента этого мессенджера.

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