"Я был весь в крови": белорус, которого считали мертвым, рассказал об избиении

В больнице вместе с Евгением находился человек, у которого была проломлена голова

Ночь с 9 на 10 августа в Минске выдалась горячей – белорусы противостояли силовикам, у которых были водометы и травматическое оружие. Милиция не стеснялась избивать и задерживать активистов. Один из них Евгений Заичкин – был так избит, что его даже считали мертвым. Он вспомнил о событиях, которые происходили ночью.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Фотографии, вероятно, были сделаны в тот момент, когда меня доставили из автозака в машину скорой помощи. Мне стало плохо в автозаке, я потерял сознание. Я понял, что скорая помощь не может приехать, поэтому меня положили на землю, а врачи уже добирались ко мне через людей", – сказал он.

По его словам, задержание произошло внезапно, когда он с друзьями выехали из переправы на Немиге и двинулись в сторону стелы.

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"В этот момент остановился белый микроавтобус, вышли 5-6 человек, а может и больше, в черной одежде с надписью ОМОН. Они напали на нас и начали загонять в машину. Когда я увидел их бегущими, я понял, что это за нами. Я встал на колени, протянул руку, чтобы показать, что у меня ничего нет. Но это их не остановило. При задержании меня били дубинками, врачи наложили четыре шва на губу, сказали, что сотрясение мозга, но переломов не было. Я был весь в крови в автозаке, мне дали вату, она засохла, прилипла к моей одежде … У меня болит голова, все тело болит от синяков", – рассказал Евгений.

Утром его допросили, а сам он говорит, что не будет жаловаться на избиение, поскольку не видит в этом смысла. Он добавил, что в больничной палате вместе с ним находился человек, у которого была проломлена голова.

Напомним, 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах, в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о трех тысячах задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, в больницах десятки пострадавших. Местные жители рассказали сайту "Сегодня" о протестах в Беларуси и как это происходило.

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