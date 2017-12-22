"Я была одержима голоданием": 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть

22-летняя девушка была убеждена, что она набирает вес, когда пьет воду. Она рассказала Dailymail о своей изнурительной битве с анорексией. Однажды Джейд Райт из австралийского Мельбурна отказалась от еды. Таким образом она пыталась справиться с психологическими проблемами.

Ее состояние ухудшилось, и вес упал до 36 килограммов. Девушка ограничивалась чашкой зеленого чая в день и ничего не ела. В 16 лет ей диагностировали расстройство пищевого поведения — болезнь, которая заставляет отказываться от приема пищи.

"Я была одержима голоданием. Могла ничего не есть 2 недели подряд. Я стала чувствовать себя неуверенно, когда прибавила в бедрах. Я их ненавидела до такой степени, что начала голодать. При взгляде на еду у меня появлялось чувство вины. Я думала, сколько жиров получу, если ее съем. Мне нравилось подолгу обходиться без еды", – рассказывает Джейд Райт .

Девушка признается, что голодание стало ее навязчивой идеей. Она пыталась сбросить лишний вес, которого не было, и довела себя до изнеможения.

"Я пила зеленый чай, потому что в нем нет калорий. Я думала, что он полностью выйдет из организма. Насчет воды я была другого мнения. Я боялась растолстеть из-за нее", – признается она.

По мере взросления отказ от еды стал способом контролировать свои страхи. "Я не знала, как взять контроль над своей жизнью. Отказ от еды был для меня своеобразным способом контролировать ситуацию. Когда я подолгу голодала, а потом что-то съедала, мне становилось плохо. Живот раздувался и тошнило. Но это никогда меня не останавливало", – говорит девушка.

Когда-то я ела не меньше, если не больше окружающих и прекрасно себя чувствовала. Но когда я стала старше, стала страдать от синдрома раздраженного кишечника. Думаю, это и привело к расстройству питания, потому что я начала ассоциировать еду с болью.

Джейд родилась недоношенной. И хотя она всегда была стройная, она не чувствовала уверенности в своем теле. Вслед за анорексией пришла и депрессия.

"Я вернусь к собственному вреду, чтобы помочь наказать себя и, по-моему, расправиться с расстройством пищевого поведения. Я вредила своему организму, как будто пытаясь наказать себя за что-то, и тем самым усугубляла пищевое расстройство. Всякий раз, когда я боролась с депрессией, я в конечном итоге возвращалась к расстройству питания", – рассказывает Джейд Райт.

Ее увозили в больницу 20 раз из-за обострения пищевого расстройства. Впервые это случилось в 17 лет. "Меня два раза надолго клали в больницу, впервые когда мне было 17 лет. Тогда я была далеко не в порядке, ходячее расстройство питания. Я помню, какой жалкой была. Мне не хотелось жить, я думала только о голодании. Я не жила, я была ходячим трупом", – признается она.

Джейд осознавала, что так нельзя, но ничего не могла с собой сделать. И в 21 год она снова попала в больницу.

"Я пробыла на стационаре два месяца и набрала 11 килограммов. Я знала, что мне это нужно, я не хотела, чтобы моя молодость прошла впустую. Я удерживала нормальный вес в течение нескольких лет. Удивительно, насколько быстро анорексия вдруг во всей красе вернулась в мою жизнь", – говорит девушка.

Ее снова госпитализировали, на этот раз во взрослую больницу. Здесь девушке пришлось вдвойне тяжело. Она не только боролась со своим недугом, но и с царившей там атмосферой. Взрослые больные не хотели поправляться.

"Это было очень тяжелое время, поскольку палаты для взрослых куда страшнее. В них вы со взрослыми людьми с расстройствами пищевого поведения, которые не хотят поправляться, — сказала она. — Трудно было оставаться там и продолжать сражаться. Я была с девушками, которые, скорее всего, умрут от этой болезни. Она нашла в себе силы бороться благодаря поддержке близких".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов

"Я хотела поправиться ради своей семьи, моей мамы. Она была моим лучшим другом и много лет пыталась мне помочь. Она никогда не сдавалась, и я больше не хотела ее расстраивать. Я хотела быть нормальной", – говорит Джейд и заверяет, что теперь у нее здоровые отношения с едой. Она на пути к выздоровлению.

"Наконец-то я поняла, что мой вес меня не определяет. Я ем больше, чем когда-либо, и я так счастлива, — сказала она. — Я ем все, что захочу. У меня трехразовое питание, я ни в чем себя не ограничиваю. Постоянно напоминаю себе, что я не толстая, и сейчас чувствую себя более здоровой".

Девушка дала совет тем, кто тоже страдает от расстройства питания. Она считает, что есть только один способ помочь себе. И он вполне очевиден.

"Мой совет: вы должны есть, нет никакого способа выздороветь без пищи. Еда — лучшее лекарство, она исцелит тело и разум. Не слушайте голос болезни. Она будет убеждать вас отказаться от еды. Помните, что это не забота о вас. Единственный путь к спасению — быть сильнее этого голоса", – советует девушка.

Ранее мы писали, что девушка, получившая прозвище Жирные Ляжки, сбросила лишний вес и стала звездой соцсетей.

Напомним, королева красоты Великобритании отказалась худеть и вернула корону.

Также мы писали, что 31-летняя женщина решила уменьшить грудь на 11 размеров ради младенца.

А 136-килограммовая учительница похудела из-за обзывательств учеников. На подобное преображение решилась еще одна американка. Ранее мы писали, что 133-килограммовая учительница сбросила половину веса ради учеников.

Кроме этого, мы сообщали, что девушка похудела на 100 килограммов и показала, как она это сделала.