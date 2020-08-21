"Я ее вывез": Лукашенко рассказал о "мольбах" Тихановской

Президент Беларуси рассказал о любви своей соперницы к детям

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее называл свою соперницу на выбора Светлану Тихановскую "овечкой", изменил свое мнение и теперь считает ее "нормальной женщиной".

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Так он ее назвал во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" 21 августа, рассказывая обстоятельства ее внезапного отъезда из Беларуси.

"Светлана – она в Литву. Я ее вывез! По ее просьбе, молила-просила. "Ради бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже после бегства Тихановскую "окутали Министерство иностранных дел, спецслужбы", после чего она продолжила свою оппозиционную деятельность уже за пределами Беларуси.

Александр Лукашенко также пожаловался на требования протестующих привлечь к ответственности и его собственных детей.

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"Я уже не говорю, что и у меня свои дети есть. Они в чем виноваты? Они уже там обсуждают, посадить детей хотят, даже несовершеннолетних. И вы хотите, чтобы я на это спокойно реагировал?" – сетует президент.

Стоит отметить, что у белорусского лидера есть трое сыновей – 44-летний Виктор (помощник президента по нацбезопасности), 40-летний Дмитрий (глава "Президентского спортивного клуба") и 15-летний Николай.

Напомним, что об отъезде Тихановской из Беларуси стало известно 10 августа. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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