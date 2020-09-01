"Я категорически не согласна": Тихановская впервые выступила против оппозиции в Беларуси

Впервые после объединения вокруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской штабов кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало между ними возникли открытые разногласия.

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Так, 1 сентября Тихановская раскритиковала некоторые заявления, сделанные накануне Бабарико в опубликованном на его YouTube-канале видеообращении.

"Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть", – возразила Тихановская в распространенном ее пресс-службой заявлении.

Кроме того, она заявила о несогласии с тем, что первостепенной задачей оппозиции является конституционная реформа, о которой заявляет Бабарико. Тихановская добавила, что разговорами о "непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки" президент Александр Лукашенко "пытается оттянуть свой уход".

К тому же, она отметила, что намерение создать свое политическое движение предполагает готовность Виктора Бабарико просить у власти, которую оппозиционеры не признают, разрешение на создание партии.

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"Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", – упрекнула Тихановская своя соратников.

Она призвала своих сторонников в Беларуси, в первую очередь, добиваться проведения честных выборов, после чего создать "широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан".

Напомним, что сам Виктор Бабарико, который до выборов считался главным соперников Лукашенко, с июня находится под арестом по обвинению в коррупции.

Сама же Тихановская выехала из Беларуси в Литву и провела ряд встреч с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками. А в сентябре у нее запланировало выступление перед Советом Безопасности ООН и ПАСЕ.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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