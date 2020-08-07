"Я не политик": главная соперница Лукашенко на выборах назвала свои решения нелогичными

Главная соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которая чуть ли не в каждом городе страны собирает многотысячные митинги, неоднократно сомневалась в том, стоит ли ей баллотироваться.

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Об этом она рассказала в интервью изданию Tut.by.

"Я думала — все, сдам подписи (для выдвижения кандидатуры на выборах в Беларуси необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей граждан – ред.) и уйду. Не хочу, мне это не надо, все это не мое", – сказала Тихановская.

Кроме того, она призналась, что не считает себя политиком. Ранее Светлана Тихановская заявляла, что в случае своей победы она объявит амнистию политзаключенных и честные перевыборы в Беларуси.

"Я же понимаю, что я не политик. Все эти многоходовочки политические, они мне вообще непонятны. Я настолько простой и открытый человек, я очень доверчивая", – говорит женщина.

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Сама она достаточно критически относиться к своему решению выдвигаться в президенты.

"Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость", – добавила Тихановская.

Также она сомневалась в правильности решения объединиться со штабами кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым ЦИК Беларуси отказал в регистрации.

"Многие мои решения, они по зову сердца — не логичны, не просчитаны", – считает Светлана Тихановская.

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Впрочем, ее муж поддержал такое решение.

Она также призналась, что из-за угроз, поступавших в адрес ее детей, она боялась выходить на улицу и оставлять квартиру без присмотра – чтобы ей ничего не подкинули.

"Закрывалась в комнате, чтобы дети не видели, и рыдала от бессилия ... Накрывало иногда так, что вообще ничего не хотела", – вспоминает Светлана.

Как мы уже писали, всего на шестых в истории Беларуси выборах зарегистрировали пять кандидатов. Кроме Тихановской и Лукашенко, это экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев. А бывший кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми сбежал в Украину.

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