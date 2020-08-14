"Я пока живой": Лукашенко ответил бунтующим белорусам

Президент Беларуси не собирается прислушиваться к призывам бастующих предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал всеобщую забастовку, которую объявили работники множества государственных и частных предприятий, фирм и учреждений в его стране.

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Как сообщает БелТА, сначала он опроверг слухи о своем бегстве из Беларуси.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей", – заявил Лукашенко.

Он заявил о попытках "раскачать" трудовые коллективы, признав, что это является "основой страны". Однако о самих бастующих он высказался менее лестно.

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"Мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", – добавил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что в случае остановки промышленное производства место белорусской продукции займут товары из России, Канады, Германии и США.

Напомним, что по состоянию на 14 августа в Беларуси о полной или частичной забастовке объявили уже множество коллективов, включая крупнейшие госпредприятия: БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Нафтан", "Гродно Азот" и многие другие. К протестующим также присоединились работники многих медучреждений

Бастующие требуют прекратить насилие над мирными демонстрантами, освободить всех задержанных участников антиправительственных протестов и провести честные перевыборы президента Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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