Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Я представляю народ": протестующих впервые поддержал посол Беларуси

16 августа, 10:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дипломата шокировали события, которые происходят в его стране

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который поддержал протестующих против результатов выборов и насилия над мирными гражданами. Об этом Лещеня заявил в видеообращении.

Реклама

"В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. <> Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", – сказал Лещеня в видеообращении.

Читайте также: Свержение власти в Беларуси может усилить агрессию России против Украины

Он также подчеркнул, что, по его мнению, поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

В тренде
Брат Дональда Трампа умер в больнице

"Как и все белорусы я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. <...> Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века", – добавил дипломат.

Реклама

Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Александр Лукашенко. Ни его соперница Светлана Тихановская, ни какой-либо другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

9 августа Тихановская вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. 10 августа она выехала из Беларуси, как стало известно позже – в Литву, и появилось видео, где Тихановская с листка читает текст о признании победы Лукашенко. Однако вскоре она опубликовала совсем другое обращение к соотечественникам, в котором вновь не признала честность подсчета голосов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь посол дипломат видеообращение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять