"Я представляю народ": протестующих впервые поддержал посол Беларуси

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который поддержал протестующих против результатов выборов и насилия над мирными гражданами. Об этом Лещеня заявил в видеообращении.

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"В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. <> Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", – сказал Лещеня в видеообращении.

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Он также подчеркнул, что, по его мнению, поведение некоторых белорусских силовиков и правоохранителей возрождает в Беларуси традиции жестоких советских преследований.

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"Как и все белорусы я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. <...> Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века", – добавил дипломат.

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Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Александр Лукашенко. Ни его соперница Светлана Тихановская, ни какой-либо другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

9 августа Тихановская вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. 10 августа она выехала из Беларуси, как стало известно позже – в Литву, и появилось видео, где Тихановская с листка читает текст о признании победы Лукашенко. Однако вскоре она опубликовала совсем другое обращение к соотечественникам, в котором вновь не признала честность подсчета голосов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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