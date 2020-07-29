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"Я смотрю на реакцию россиян": Лукашенко созвал Совбез из-за ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля, 20:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После ареста наемников президент Беларуси требует объяснений от Москвы

После скандального задержания под Минском группы наемников российской ЧВК "Вагнера" президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны.

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Об этом сообщает БелТА.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения", – прокомментировал Лукашенко заявления российской стороны о непричастности Кремля к случившемуся.

Он поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику проводить все следственные действия "предельно откровенно и честно" и обратиться в "соответствующие структуры Российской Федерации" за разъяснением. Вакульчик заверил в том, что задержанные определенно относятся к ЧВК "Вагнер".

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Помимо того, Лукашенко поручил главе своей пресс-службы Наталье Эйсмонт "обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали".

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"Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", – уверяет Лукашенко.

Напомним, что о задержании 33 боевиков иностранной военной компании в Беларуси белорусские государственные СМИ сообщили 29 июля. Позже стало известно о том, что это наемники ЧВК "Вагнер". В целом, чтобы дестабилизировать ситуацию во время президенских выборов, в республику якобы прибыли порядка 200 боевиков.

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Беларусь госпереворот Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

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