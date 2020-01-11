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Я захотел умереть: иранский генерал принял ответственность за крушение самолета МАУ

11 января, 13:15

Генерал Корпуса стражей исламской революции признал ответственность за гибель украинского самолета

Фото: ISNA

Фото: ISNA

Ответственность за крушение украинского лайнера в Иране принял на себя Корпус стражей исламской революции.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами страны Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – сказал он.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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