Ядерная война между США и Россией: исследователи озвучили вероятность и количество жертв

Среди разрушений во всем мире будет и ядерное сожжение Европы, утверждают ученые Принстона

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В первые часы ядерные удары, которые нанесут Россия и США друг-другу в случае новой войны, унесет жизни 34 млн человек. И такая ядерная война все более вероятна. Об этом говорится в исследовании Принстонского университета, которое цитирует издание The Independent.

"В ядерной войне между США и Россией в случае, если конвенциональный конфликт зайдет слишком далеко, будут убиты или ранены более 90 млн человек, согласно новой имитационной модели, созданной учеными. Такой сценарий стал "драматически" более вероятным в последние два года в связи с тем, что две страны свернули поддержку мер по контролю над вооружениями, указывает группа ученых их Принстонского университета.

Имитационная модель, ставшая результатом исследования, проведенного в рамках Программы "Наука и глобальная безопасность" Принстонского университета, заставляет предположить, что в первые часы тотальной ядерной катастрофы погибнет 34 млн человек и 57 млн будут ранены – не считая тех, кто в результате этого останется больным и столкнется с другими долгосрочными проблемами", – передает The Independent..

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Среди разрушений во всем мире будет и ядерное сожжение Европы, которое, как утверждают ученые Принстона, может быть спровоцировано эскалацией конвенциональной войны между Россией и НАТО, говорится в статье.

"В надежде остановить продвижение США и НАТО Россия делает ядерный предупредительный выстрел с базы около города Калининграда. НАТО отвечает одним тактическим ядерным воздушным ударом, – предполагают ученые. – Когда ядерный порог пересечен, боевые действия перерастают в тактическую ядерную войну в Европе. Россия направляет 300 ядерных боеголовок с помощью самолетов и ракет малой дальности, чтобы поразить базы НАТО и наступающие войска. НАТО отвечает примерно 180 ядерными боеголовками, которыми оснащена авиатехника". После этого обе стороны наносят сотни новых ударов по военным ядерным силам противника. (...) Позже Вашингтон и Москва целят по населенным пунктам, обрушивая до 10 ракет на город, запуская их с оставшихся подводных арсеналов".

Ученые Принстона утверждают, что их прогнозы основаны на реальных стратегиях применения ВС, целях и оценках смертности. Согласно имитации, первый ядерный взрыв, будет на территории Польши, недалеко от Вроцлава и границ с Германией и Чешской Республикой, отмечается в статье.

В свою очередь Сэм Дудин, научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Великобритании, заявил The Independent, что сценарий взаимного уничтожения, прогнозируемый Принстоном, является маловероятным, поскольку политика США с 1950-х направлена на избегание прямой конвенциональной войны с Россией. Москва также не хочет войны с НАТО.

Напомним, ранее немецкие эксперты отмечали, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений.

А в Организации Объединенных Наций считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны.

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