Ядерное оружие и переговоры с США: сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением

Встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны, заявили в Пхеньяне

Северная Корея пока не может осуществить денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем Пхеньян никогда этого не сделает. Об этом говорится заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон.

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"Сейчас мы не можем провести денуклеаризацию, но это не значит, что мы никогда этого не сделаем", – заявила она.

Ким Е Чжон также подчеркнула, что для осуществления денуклеаризации необходимы различные важные шаги, предпринятые США параллельно с действиями самой КНДР.

Она также заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.

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"Очевидно, что саммит США – КНДР, если кому и нужен, то американской стороне. Мы же должны рассматривать такое событие (встречу лидеров двух государств) как совершенно невыгодное и бесполезное (для Пхеньяна)", - сказала она.

По ее словам, необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты "решительно изменят свою позицию".

Кроме того, Ким Е Чжон предположила, что саммит США – КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности.

Отметим, на фоне слухов то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи в западных средствах массовой информации появились версии, кто сможет заменить на высшем государственном посту Ким Чен Ына. Чаще всего в материалах массмедиа фигурирует имя младшей сестры Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон. Якобы именно Ким Ё Чжон, которая в последнее время очень часто появлялась с Ким Чен Ыном, может стать новым вождем северокорейского народа. Впрочем, эксперты "Сегодня" утверждают: это невозможно по определению.

Более подробно читайте в материале: "Исчезновение Ким Чен Ына: кто заменит лидера Северной Кореи, если вождь не вернется"

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