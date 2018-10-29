Ядерное разоружение: главные причины, почему мировые лидеры не запрещают смертельное оружие

Провал переговоров в Генассамблее ООН относительно подписания мировыми лидерами Договора о запрещении ядерного оружия, который направлен на "заморозку" разработки, испытания, хранения, приобретения, транспортировки и использования ядерного оружия, связан с нежеланием ряда стран-лидеров по ядерному вооружению корректировать свои программы и добровольно сокращать арсеналы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Этот вопрос уже очень долго обсуждается, но он находится на одном и том же месте по одной простой причине: ни одно государство, которое получило ядерное оружие, самостоятельно от него отказываться не будет. Это эдакая красивая идея, что возможен мир без ядерного оружия. И поэтому предлагают всем странам присоединиться к этому соглашению. В ООН ее в свое время продвигал экс-генсек организации Кофи Анан и другие руководители, чтобы отказаться совсем от ядерного оружия. Но это просто бессмысленная политическая практика: каждый год поднимают этот вопрос, затем откладывают, но потом опять его выносят на обсуждение и т.д. ООН на сегодня – своего рода мертворожденная организация. Она была эффективной во время холодной войны, а сейчас она просто имитирует какую-то деятельность", – подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, блокирование вопроса о подписании договора мировыми лидерами прямо не связан непосредственно с иранской ядерной программой.

"Вообще весь цивилизованный мир спокойно может контролировать любые атомные программы, ту же иранскую или северокорейскую, но в то же время он может закрывать глаза, например, на израильскую. То есть, контроль существует, и это довольно простая и эффективная вещь. Если же проблематика, связанная с ядерными программами, переходит какую-то границу, тогда мировое сообщество совместными усилиями ее решает", – пояснил Жирохов.

Он подтвердил также, что западные страны также не спешат подписывать договор о запрете ядерного оружия с учетом агрессии России.

"Все прекрасно понимают, что по некоторым позициям только наличие ядерного оружия сдерживает РФ от каких-то новых агрессивных действий", – уточнил эксперт.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж и Москва не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в их совместном заявлении на Первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, что США намерены увеличить ядерный потенциал из-за России.

Ранее сообщалось, что США обнаружили опасную ядерную активность России. В частности, РФ наращивает свой ядерный потенциал и укрепляет подземные сооружения для управления и командования, необходимого на случай ядерного конфликта. Чиновники Пентагона ожидают, что Россия готова развернуть 8000 боеголовок до 2026 года.

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