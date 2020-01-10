"Ядерный клуб" может пополниться: названы три страны-претендента

Если Иран получит ядерное оружие, ему примеру последуют еще три ближневосточных государства

/ Фото: Flickr

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Не давая Ирану обзавестись собственным ядерным арсеналом, США хотят предотвратить гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Об этом сайту "Сегодня" заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Конечно, если договор развалится, ядерная гонка неизбежна", – сказал он.

По словам эксперта, в ближневосточном регионе есть как минимум три государства, которые ранее намекали на свои ядерные амбиции: Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Потому ядерная гонка на Ближнем Востоке вполне реальна. И это одна из причин, почему США, Китай, Россия до сих пор пытаются удержать ядерную сделку на плаву, несмотря на то, что происходит между США и Ираном", – отмечает Илья Куса.

Более подробно об этом читайте в специальном материале "Угроза большой войны: почему Индии и Пакистану можно иметь ядерное оружие, а Ирану – нельзя" на нашем сайте.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Но в 2018 году пришедший на смену экс-президенту-демократу Бараку Обаме республиканец Дональд Трамп вывел США из соглашения и ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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