Японцы нашли секретные документы о Курильских островах – СМИ

Передача планировалась при условии, что Япония не будет размещать на своей территории иностранные военные базы

Курильские острова // Фото из открытых источников.

Японцы нашли секретные документы о Курильских островах – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bd5/990/5c5bd59900990.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bd5/990/5c5bd59900990.jpg 2019-02-07T08:52:00+02:00 Другие страны Передача планировалась при условии, что Япония не будет размещать на своей территории иностранные военные базы

Руководство СССР еще до начала переговоров о нормализации отношений с Японией в 1955 году разрабатывало план передачи японской стороне части южных Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Об этом говорится в секретном документе Центрального Комитета КПСС "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений". Документ, датированный 2 июня 1955 года, был составлен министром иностранных дел Вячеславом Молотовым и одобрен первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

Отмечается, что передача планировалась при условии, что Япония не будет размещать на своей территории иностранные военные базы.

Кроме того, в документе подчеркивается, что "в случае, если советско-японские отношения станут развиваться в благоприятном направлении, считать возможным начать переговоры о передаче группы островов Хабомаи и Шикотан (Малая Курильская гряда)". При этом СССР выражал согласие выполнить этот пункт только при условии, если Япония "не станет предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз". Кроме того, Москва, как говорится в тексте документа, таким образом была намерена "усилить свое влияние на Японию и ослабить политическое и экономическое положение США".

Практически сразу после одобрения этого документа в июне 1955 года СССР и Япония начали переговоры о нормализации отношений, а 19 октября 1956 года стороны подписали Совместную декларацию. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Напомним, как мы уже писали, правительство Японии также выражало намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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