Японии нужно возродить полноценную армию: почему это выгодно для США

Японии было запрещено иметь свою армию по окончании Второй мировой войны

Японии нужно позволить провести ремилитаризацию и возродить полноценную армию. Об этом заявил в своей статье для издания Newsweek колумнист Гэвин Вакс.

Японии было запрещено иметь свою армию по окончании Второй мировой войны, поскольку США опасались возрождения в ней милитаристских и империалистских настроений. А сейчас Вашингтону было бы даже выгодно, чтобы Токио занялся развитием армии.

В первую очередь ремилитаризация Японии позволила бы США получить в Азиатско-Тихоокеанском регионе полноценного военного союзника, который в случае необходимости мог бы сдержать агрессию со стороны Китая. Также, если бы США окончательно вывели свои войска с японской территории, им не пришлось бы рисковать жизнями своих военных в случае конфликта с Китаем.

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На американских военных базах в Японии регулярно проходят службу десятки тысяч граждан США, а на вооружении КНР состоят около 1 тысячи ракет, которые могут достичь военных баз США.

Также отказ от размещения своих военных на японской территории позволил бы США сэкономить значительные средства. Ведь на содержание военных баз в Японии приходится около четверти всех ежегодных трат Минобороны США на зарубежные базы и подразделения.

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Сами японцы, по всей видимости, приветствовали бы появление в стране реальной армии. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты соцопросов, согласно которым сейчас около 90 процентов японских граждан поддерживают существующие в стране так называемые Силы самообороны, которые выполняют ряд функций, возложенных обычно на армию.

Тем временем, в Японии на протяжении трех дней увеличивается количество зараженных коронавирусом.

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