Луноход, как ожидается, будет способен передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления

/ Фото: pexels.com

Япония и Индия отправят на Луну совместную миссию для поисков воды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T06:49:00+03:00 Другие страны Луноход, как ожидается, будет способен передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления

Япония и Индия планируют в 2023 отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для изучения поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Об этом сообщила газета "Иомиури".

Японская сторона предоставит для запуска новую тяжелую ракету H-3 и управляемый луноход, а Индия — посадочный модуль. Скорее всего, это будет модернизированный вариант модуля "Викрам", который отправился 22 июля на Луну в рамках миссии "Чандраян-2".

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Луноход, как ожидается, будет способен передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления, также его предполагается оснастить оборудованием для обнаружения воды. Это и станет основной задачей совместной миссии. На Южном полюсе Луны имеются кратеры, куда не попадает солнечный свет. Ученые считают, что в них может быть лед.

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Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" отправилась в космос 22 июля. Она состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Аппарат продолжает индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году.

За счет новой миссии Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне. Как ожидается, это произойдет в начале сентября, а луноход сможет проработать там по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).

Первоначально запуск планировался на 15 июля, но его отложили из-за обнаруженных за час до старта неполадок.

Видео: NDTV

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