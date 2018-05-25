Япония поддержала решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

Сегодня, 14:29

Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея будут продолжать давить на КНДР, чтобы та изменила свою политику

Трамп отменил встречу. Фото: AFP
Трамп отменил встречу. Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал решение президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа отменить саммит с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщает Kyodo.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония "поддерживает" решение президента США Дональда Трампа отменить запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении.

Так, глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно, который находится с визитом в Мексике, заявил: "Проведение саммита, который не даст результата, не имеет смысла".

Отмечается, что главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга подчеркнул, что Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея будут продолжать давить на КНДР, чтобы та изменила свою политику.

Напомним, что в Северной Корее считают решение президента США Дональда Трампа отменить совместный саммит, запланированный на июнь, неожиданным и рассчитывают на дальнейшую работу над достижением мира.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США об организации встречи.
США, Япония, КНДР, северная корея
Источник:

РБК-Украина

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