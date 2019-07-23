Япония протестует: инцидент между Южной Кореей и Россией вызвал резкую реакцию Токио

Огонь был открыл в районе островов, за которые спорят Корея Япония

Фото: Pixabay

Правительство Японии выразило протест Южной Корее и Росс из-за инцидента в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море, в ходе которого корейские истребители открыли огоньпо военному самолету РФ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Подобные действия над нашей территорией неприемлемы", — отметило японское правительство. Протесты были переданы по дипломатическим каналам.

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Напомним, сегодня, 23 июля, вооруженные силы Республики Корея заявили, что в опознавательную зону ПВО страны утром вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС.

Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики — около 09:00 и 09:30 утра по местному времени. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы. Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Острова Такэсима являются предметом спора между Японией и Южной Кореей. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Ранее российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее:

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