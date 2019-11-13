Япония сегодня: европейцы неправильно пьют саке

Реклама

Корреспонденты "Сегодня" продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

Очередной материал цикла – о священном японском напитке, который, по японскому поверью, приносит удачу. Но которым при этом, по признанию японских долгожителей, злоупотреблять нельзя.

Это — саке. Рисовая настойка крепостью до 20-ти градусов. Склонные к ритуалам японцы пьют алкоголь по своим правилам. И объясняют – в чем главная ошибка европейцев, которые также любят саке.

Они, говорят японцы, напрасно греют, неправильно подают саке, а употребляют напиток – не ритуально.

Европейцы пьют саке горячим, настаивая на водяной бане. А вот сами японцы греют только плохой саке.

Подогревая, скрывают недостатки напитка, говорит сакевар с 40-летним стажем. Огуччи-сан всегда пьет саке холодным.

У саке – фруктовый привкус. Хотя фруктов в напитке нет. Это не вино и не самогон. Ближайший родственник этого напитка — пиво. Напитки из зерна, и оба – результат брожения. Команде "Сегодня" японец устраивает экскурсию своей сакеварней.

В ботинках, в которых посетители ходят по улице, на завод, где производят саке, не пускают. Предлагают переобуться в чистые тапочки.

Внутри — вымытые столы и начищенные чаны, в ожидании свежего урожая риса. К зернам добавят ферменты и заквасят на воде со священной Фудзиямы — гору с сакеварней соединяет водопровод.

"Саке у нас — священный напиток. Ему более двух тысяч лет, и ранее его варили только императору. Теперь его пьют все, и это замечательно. Мы верим, что саке приносит удачу", – говорит Огуччи-сан.

В бочках сырье бродит несколько месяцев. Чистое саке разливают в бутылки и закупоривают. А из выжимки делают косметику. У японок этот крем пользуется популярностью. Говорят, он прекрасно увлажняет кожу.

Стоит такой крем, на украинские деньги, 400 грн. А литровая бутылка саке – 500-2000 грн.

Бесплатно напиток передают храмам, ежегодно — солидную партию. Это давняя традиция японских сакеваров. Мол, тогда бизнес пойдет удачно.

Посев, жатва или новый год – без саке в синтоистском храме не обходится ни один праздник. Как и без прихожан, которые могут перебрать с употреблением саке.

"Мы часто замечаем тех, кто много выпил во время службы. Сначала они краснеют, а затем засыпают прямо в храме. И мы привыкли, и не обращаем внимание. Главное — не дебоширят, это не в духе покорных японцев", – говорит настоятель синтоистского храма в городе Фудзиномия Сенген Тайша.

Пьют саке маленькими глотками из крохотных рюмок. Ритуал растягивают на часы и за раз пробуют несколько видов напитка. Саке медленно завоевывает и западных ценителей алкоголя. Большими партиями его заказывают Соединенные Штаты и Франция.

Напомним, что в первом материале "Сегодня" из цикла "Япония сегодня" мы рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, но выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В третьей части цикла мы рассказали о том, как в Японии создают острова из мусора.

В четвертом материале речь шла о знаменитом на весь мир японском трудоголизме, о том, как можно задремать на рабочем месте – и уже не проснуться.

В пятой части цикла речь шла о японской еде. Экзотические для украинцев блюда продаются в Японии прямо на улице.

В шестом материале речь шла о секретах японских долгожителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама