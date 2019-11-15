Япония сегодня: как съесть рыбу фугу и не умереть

Лицензию на работу с фугу дают тем, кто съедает приготовленное на экзамене

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В одном из таких материалов мы уже рассказывали о том, что экзотические для украинцев блюда продаются в Японии прямо на улице.

Сегодня же речь пойдет о ядовитой рыбе фугу.

Съев кусочек этой рыбы, можно умереть, не вставая из-за стола. Если ее не очистили от токсинов.

Японская фугу – один из самых опасных деликатесов в мире. Одна рыба убивает около 50 человек – настолько сильный яд.

Но именно это влечет тысячи гурманов со всего мира в Японию, где смертельное блюдо подают в ресторанах.

Корреспонденты "Сегодня" рискнули и попробовали фугу.

Эта рыба, если ее поймать, надувает пузо и выпускает иглы, как еж.

Американские рыбаки выбрасывают фугу обратно в океан. И неспроста. В мире ее вылов и продажу запретили. Однако не в Японии. Здесь ею торгуют чуть ли не на каждом рыбном рынке.

"У вас есть в ассортименте фугу?", – спрашивают "Сегодня" у одного из продавцов.

"На рынке, конечно, есть, но не у меня", – отвечает продавец.

Чтобы продавать фугу, требуется специальная лицензия. Ее дают торговцам, которые докажут, что умеют чистить эту рыбу.

И многие японцы научились готовить ее вполне безопасно.

Удаленные икру, молоки и печень кладут в контейнер, который сжигают. После рыбу тщательно полощут. И уже очищенную продают в рестораны.

"Ее запрещено чистить там же, где и готовят, – слишком опасно. Я ее чищу в закрытой от всех комнате", – говорит шеф-повар Ясуги-сан.

Ясуги-сан умело нарезает сашими из фугу. Чем тоньше кусочки, тем легче пережевываются, объясняет шеф-повар 45-летним стажем. Вспоминает, как для карьеры рискнул жизнью. Лицензию на работу с фугу дают тем, кто съедает все, что приготовил на экзамене.

"С тех пор я каждый день ем фугу — проверяю навыки. Шучу, на самом деле я обожаю эту рыбу. Не попробуете — считайте, что не были в Японии. Смелее!", – говорит шеф-повар Ясуги-сан.

Стол элегантно сервируют и подают блюдо команде "Сегодня".

У человека, который есть фугу впервые, часто дрожат руки. Экстремальное ощущение — не из дешевых. За тарелку сашими гурманы-авантюристы платят по 90 долларов. Столько же стоит жареная фугу.

Даже небольшого кусочка достаточно, чтобы отравиться насмерть. Но "Сегодня" пришли в один из лучших ресторанов Токио. Здесь фугу готовить умеют.

Это единственный из японских деликатесов, который вряд ли пробовал император. Говорят, придворные повара не ставят ему на стол фугу — слишком дорожат жизнью монарха. Каждый год эта рыба убивает до 20 японцев. А противоядия не существует.

Команда "Сегодня" съела фугу, и чувствует себя прекрасно. Вероятно, все же рыбу приготовили правильно.

Ученые недавно выяснили, что можно вывести и нетоксичную рыбу фугу. Если ее выращивать на аквафермах. Но японцы встретили новость без энтузиазма. Ведь фугу популярна именно благодаря остроте ощущений от ее поедания. Эдакая игра в гастрономическую рулетку со сверхвысокими ставками.

Напомним, что в первом материале "Сегодня" из цикла "Япония сегодня" мы рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, но выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В третьей части цикла мы рассказали о том, как в Японии создают острова из мусора.

В четвертом материале речь шла о знаменитом на весь мир японском трудоголизме, о том, как можно задремать на рабочем месте – и уже не проснуться.

В пятой части цикла речь шла о японской еде. Экзотические для украинцев блюда продаются в Японии прямо на улице.

В шестом материале речь шла о секретах японских долгожителей.

В седьмой части цикла рассказывалось о том, как правильно пить традиционный японский напиток – саке.

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