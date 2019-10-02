Япония созовёт заседание Совбеза из-за корейских ракетных запусков

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Япония созывает заседание национального Совета безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ, а также глав МИД и Минобороны в связи с осуществленными в среду КНДР ракетными запусками. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы собираем заседание Совбеза с целью обсудить ситуацию вокруг ракетных запусков в Северной Корее и выработать дальнейшие меры. Премьер-министр Абэ распорядился собрать всю имеющуюся информацию, обеспечить безопасность морских и воздушных судов", — сказал он.

По данным японского правительства, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано.

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КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

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Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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