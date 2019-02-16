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Япония впервые в истории официально признала айнов коренным народом страны

Сегодня, 09:38

Законопроект призывает правительство проводить дальновидную политику в отношении коренного населения

Фото: AFP
Япония впервые в истории официально признала айнов коренным народом страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7bd/955/5c67bd955c198.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7bd/955/5c67bd955c198.jpg Другие страны Законопроект призывает правительство проводить дальновидную политику в отношении коренного населения

В пятницу правительство Японии представило законопроект, в котором этнические меньшинства айнов впервые признаются в качестве "коренного" народа после десятилетий дискриминации в отношении этой группы.

Народ айнов, многие из которых живут на севере Хоккайдо, долгое время испытывал последствия политики насильственной ассимиляции, и, хотя дискриминация постепенно снижалась, разрыв в доходах и образовании с остальной частью Японии сохраняется.

"Важно защитить честь и достоинство народа айнов и передать их следующему поколению, чтобы реализовать живое общество с различными ценностями. Сегодня мы приняли решение кабинета министров о законопроекте о политике сохранения гордости народа айнов", – заявил журналистам высокопоставленный представитель правительства Йошихиде Суга.

Законопроект первым признает айнов "коренными народами" и призывает правительство проводить "дальновидную политику", включая меры по поддержке сообществ и развитию местной экономики и туризма.

"Это первый шаг к обеспечению равенства перед законом. Есть много вещей, которые нужно сделать, например, создать стипендию для семей, которые пытаются отправить своих детей в старшие школы", – сказал AFP Микико Маруко, представляющий группу айнов в восточной Японии недалеко от Токио.

В соответствии с новым планом правительство также позволит айнам рубить деревья в принадлежащих государству лесах для использования в традиционных ритуалах.

Справка: Современное японское правительство в конце 19 века запретило айнам практиковать свои обычаи и использовать свой язык. Айны традиционно придерживались анимистской веры: мужчины носили пышные бороды, а женщины украшали себя татуировками на лице перед свадьбой. Но, как и многие коренные жители по всему миру, большинство айнов Японии утратили связь со своим традиционным образом жизни после десятилетий политики насильственной ассимиляции.

Согласно опросу 2017 года, численность айнов составляет, по меньшей мере, 12 300 человек, но реальная цифра неизвестна, поскольку многие из них интегрировались в основное общество, а некоторые скрыли свои культурные корни.

Напомним, что Япония признает южные Курилы своими территориями и требует от России вернуть эти территории. Пока Россия и Япония не определят границы между двумя государствами, Токио и Москва не смогут заключить мирный договор, предупредил японский премьер Синдзо Абэ, выступая в нижней палате парламента своей страны.

Токио готово заключить мирный договор с Москвой исключительно после решения территориального спора.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что, если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен.

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Тег Япония, законопроект, территория

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AFP

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