Япония выделит еще 200 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса

В Японии от коронавируса умерло более 900 человек

В Японии, которая хочет отправить более триллиона долларов на спасение экономики, правительство хочет выделить дополнительную сумму в размере 200 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Деньги будут направлены Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, что увеличит объем финансирования организации для этой цели японским правительством до 300 млн долларов.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны планируют выделить более 800 млн долларов на разработку вакцины.

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Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,7 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 15,4 тыс. выздоровели.

Ранее сообщалось, что Япония вышла из карантина досрочно, но не вся. Ограничительные меры продолжают действовать только в восьми самых густонаселенных префектурах.

Добавим, что Япония и Евросоюз намерены инициировать расследование первоначальной реакции ВОЗ на пандемию. Об этом сообщил японский премьер Синдзо Абэ.

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