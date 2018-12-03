Япония назвала главное условие для заключения мирного договора с Россией

Япония будет вести переговоры с Россией по проблеме мирного договора, исходя их своей базовой позиции, согласно которой заключение мирного договора возможно только после полного решения территориального спора между двумя государствами. Об этом, выступая в понедельник в парламенте, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Наша базовая позиция – заключение мирного договора после решения территориальной проблемы. И мы будет вести плотные и активные переговоры (с Россией), исходя из этой базовой позиции", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли японская сторона использовать формулировки "возвращение" или "передача" в отношении четырех южнокурильских островов, глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция правительства Японии по этому вопросу не будет озвучиваться за пределами переговорного процесса, чтобы не вредить ему.

"Поскольку сейчас начинается активизация переговорного процесса, я хотел бы уклониться от обозначения позиции и подхода (японского) правительства за пределами этих переговоров", - пояснил он.

В субботу по итогам переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел. Как сообщили в пресс-службе японского МИД, специальными представителями лидеров двух стран на переговорах по выработке мирного договора в рамках этого нового механизма стали заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.

Ранее на встрече с российским президентом Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

Стоит отметить, что речь идет о двух наименее заселенных островах Курил. Они должны были отойти Японии после заключения перемирия в соответствии с декларацией, подписанной в 1956 году с Советским Союзом. Позже Япония отказалась от исполнения договоренности.

Напомним, ранее правительство Японии выражало намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также мы писали, что Владимир Путин предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.