Япония зафиксировала у своих границ большую группировку кораблей РФ

Сегодня, 03:44

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Министерство обороны Японии сообщило, что по проливу Лаперуза, который разделяет острова Хоккайдо и Сахалин прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота РФ.

В японском оборонном ведомстве отметили, что крупнейшая группа российских кораблей со времен "холодной войны", которая выполняла подобный маневр, сообщает Kyodo.

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения. Они пересекли пролив в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.

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В Минобороны добавили, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

Напомним, в конце апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о том, что недалеко от морских границ государства были зафиксированы два военных корабля Российской Федерации.

Также российские военные корабли и авиацию засекли у границ Латвии в октябре 2017 года. 
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