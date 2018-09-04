Япония зафиксировала у своих границ большую группировку кораблей РФ

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения

Министерство обороны Японии сообщило, что по проливу Лаперуза, который разделяет острова Хоккайдо и Сахалин прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота РФ.

В японском оборонном ведомстве отметили, что крупнейшая группа российских кораблей со времен "холодной войны", которая выполняла подобный маневр, сообщает Kyodo.

В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения. Они пересекли пролив в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.

В Минобороны добавили, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

Напомним, в конце апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о том, что недалеко от морских границ государства были зафиксированы два военных корабля Российской Федерации.

Также российские военные корабли и авиацию засекли у границ Латвии в октябре 2017 года.