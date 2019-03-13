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Япония жестко отреагировала на военные учения России возле Курил

Сегодня, 08:24

На полигонах округа в Сахалинской области РФ стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Япония жестко отреагировала на военные учения России возле Курил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg Другие страны На полигонах округа в Сахалинской области РФ стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений

Правительство Японии по дипломатическим каналам сделало представление России в связи с проведением российской стороной военных учений в районе южнокурильских островов Итуруп и Кунашир, которые Токио считает японской территорией, сообщила японская Mainichi со ссылкой на заявление посольства Японии в Москве.

Ранее о проведении учений сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В сообщении говорилось, что на полигонах округа в Сахалинской области стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя.

"По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил", – отметила пресс-служба.

Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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Тег Россия, Япония, Курилы, военные учения, Курильские острова

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Источник:

Интерфакс

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