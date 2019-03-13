Япония жестко отреагировала на военные учения России возле Курил
На полигонах округа в Сахалинской области РФ стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений
Правительство Японии по дипломатическим каналам сделало представление России в связи с проведением российской стороной военных учений в районе южнокурильских островов Итуруп и Кунашир, которые Токио считает японской территорией, сообщила японская Mainichi со ссылкой на заявление посольства Японии в Москве.
Ранее о проведении учений сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
В сообщении говорилось, что на полигонах округа в Сахалинской области стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя.
"По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил", – отметила пресс-служба.
Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.
Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.
Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.
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