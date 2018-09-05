Японию накрыл самый мозный за четверть века тайфун

Сейчас стихия движется на север страны, скорость ветра составляет двести пятнадцать километров в час

Шесть сотен авиарейсов отменили на юге Японии. Там бушует тайфун Джеби. Его называют самым мощным за четверть века. Волны длиной несколько метров затопили побережья нескольких поселений. Сейчас стихия движется на север страны. Скорость ветра составляет двести пятнадцать километров в час. Изменено расписание движения скоростных поездов. В нескольких районах железнодорожные станции вообще закрыли.

Напомним, мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган. Стихия зародилась над территорией лесопарка и двинулась к ближайшим поселениям. Разрушены несколько зданий. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо.

Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана "Мария".