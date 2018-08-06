Японию возмутило размещение истребителей на Курилах

Япония выразила протест России из-за размещения военной авиации на Курилах – вблизи своих берегов. Острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – считаются японскими по международной торговой сделкой между странами еще с 19-го века. Однако после Второй мировой войны Россия присвоила их.

Целую группу истребителей Су-35 Россия разместила на острове Итуруп. От него до берегов Японии – менее ста километров. С аэродрома до Японии эти самолеты могут добраться за несколько минут. Ведь скорость истребителей – сверхзвуковая – более тысячи километров в час.

Японию этот шаг Москвы – возмутил. Тем более, что официальное Токио до сих пор считает остров Итуруп – и еще 3 острова Курильской гряды – своими. Скажем, в России от Утурупу – втрое длиннее расстояние, чем в Японии. Эти острова – самая большая проблема в отношениях между Токио и Москвой. Япония считает их своими уже более 150 лет. Россия взяла над ними контроль после второй мировой. В 80-х там были советские военные поселения. Сейчас почти ничего не осталось. Несколько казарм и – несколько сотен человек. Во времена президентства Бориса Ельцина правительства вели диалог и, казалось, почти договорились о передаче островов Японии. Но при Путине контакты прекратились. А острова остались – по сути – нейтральными. Теперь Россия все чаще прибегает к действиям, которые вызывают протест со стороны Японии.

Через посольство в Москве Министерству иностранных дел Российской Федерации выражен протест. Действия Москвы расходятся с позицией Японии и вызывают глубокое беспокойство.

В российском правительстве пока никак не отреагировали на этот протест Японии. Однако позицию Москвы можно отследить в других случаях. Только в этом году Токио объявлял протест по меньшей мере трижды – из-за военных учений, строительства электростанции и прокладки сетей связи на спорные острова.

Но диалога Москва не имеет, видимо, не только с Токио, но и с теми жителями, которые остались на Итурупе – Судя по тому, в каком состоянии здесь поселения.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.