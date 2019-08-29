Японию всколыхнуло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо

/ Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 10 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита, Иватэ и Мияги на северо-востоке Хонсю.

Напомним, что на юго-западе Японии жертвами сильных дождей стали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает NHK.

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Отметим, что стихия обрушилась на регион в ночь со вторника на среду. Двое из погибших оказались жителями префектуры Сага, еще один проживал в Фукуоке. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

Также мы сообщали, что по меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей. Рекомендации касаются жителей трех префектур — Нагасаки, Сага и Фукуока — где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены.

Сильные дожди также привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

Напомним, недавно на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

А в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

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