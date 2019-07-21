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Японию заливают ливни: объявлена масштабная эвакуация

21 июля, 08:36

Местные чиновники издали приказы об эвакуации 111 000 человек с префектур Хиросима и Фукуока

Фото: Pixabay

Сильные дожди увеличили риск оползней и наводнений в некоторых частях западной Японии, сообщает NHK.

Местные чиновники издали приказы об эвакуации 111 000 человек с префектур Хиросима и Фукуока.

В префектуре Хиросима власти в городах Хиросима и Хацукаити приказали эвакуировать по меньшей мере 54 000 жителей. В префектуре Фукуока в северной части Кюсю были изданы приказы об эвакуации для районов городов Куруме и Асакура, а также для всего города Чикузен. Приказы охватывают более 57 000 жителей.

Муниципалитеты призывают людей немедленно эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что на западе Японии объявили максимальный уровень угрозы из-за ливневых дождей. Местных жителей призывают не дожидаться обязательной эвакуации и добровольно перемещаться в специально организованные эвакуационные центры. 

Как рассказали японские метеорологи, эти ливни могут привести к серьезным оползням и разливам рек в регионе.

Напомним, в начале этого месяца мощные ливневые дожди обрушились на юго-западные японские острова Кюсю и Сикоку. Тогда из-за непогоды к эвакуации были вынуждены прибегнуть более миллиона человек. Стихия тогда уже привела к жертвам – в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем,


Также мы сообщали, что прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

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Тег Япония, дождь, эвакуация

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Источник:

ТАСС

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