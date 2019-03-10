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Японка стала старейшей жительницей Земли

Сегодня, 03:24

Кане Танака родилась 2 января 1903 года

Фото: Книга рекордов Гиннесса
Фото: Книга рекордов Гиннесса.
Японка стала старейшей жительницей Земли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/46a/963/5c846a9639b5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/46a/963/5c846a9639b5f.jpg Другие страны Кане Танака родилась 2 января 1903 года

Жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса в субботу, 9 марта.

Отмечается, что японка живет в доме престарелых в городе Фукуока. Официальная церемония присуждения ей почетного звания прошла там сегодня. Танаке вручили сертификат и подарили коробку шоколада, который она сразу же начала есть.

Кане Танака родилась 2 января 1903 года. В семье она была седьмым ребенком. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всего она родила четверых детей и усыновила еще одного. Всю свою жизнь женщина продавала рисовые лепешки в своем магазине.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Японка рано встает, любит играть в настольные игры. В возрасте 103 года она пережила операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор серьезные болезни ее не беспокоили.

Напомним, ранее во Львове насчитали 25 горожан, которым исполнилось более ста лет – свои вековые юбилеи в минувшем году отмечали 11 львовян, а 101 и более лет прожили еще 14 жителей Львова.

Также мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.

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Тег Япония, долгожитель, книга рекордов гиннеса, старейшая

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