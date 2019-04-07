Японская императорская чета удивила жителей появлением за пределами дворца

Супруги вышли полюбоваться цветением сакуры

Фото: Сегодня

Японская императорская чета удивила жителей появлением за пределами дворца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9e3/b1a/5ca9e3b1a7219.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9e3/b1a/5ca9e3b1a7219.jpg 2019-04-07T14:52:19+03:00 Другие страны Супруги вышли полюбоваться цветением сакуры

Император Японии Акихито и его супруга императрица Митико устроили прогулку за пределами императорского дворца. Чета японских монархов любовалась цветением сакуры, которая растет вокруг дворца в центре японской столицы.

Обычно в ранние часы пространство вокруг императорского дворца в Токио переполнено туристами и бегунами, а в сезон цветения сакуры — еще и сотнями жителей столицы, которые приходят полюбоваться цветением этих деревьев. Местные жители очень удивились появлению императорской четы, потому что за пределами дворца они гуляют очень редко.

Вероятно, этот внезапный выход в свет для Акихито и Митико станет последним в ранге императорской четы. Ведь, как мы писали ранее, император Акихито, завершит процедуру отречения от престола 30 апреля , положив конец эре Хэйсэй, которая длилась в течение последних 30 лет. Он будет первым императором, отрекшимся от престола в Японии за более чем два столетия.

Еще в 2016 году действующий император признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола .

На следующий день новым императором станет его старший сын — наследный принц Нарухито. Эра его правления получила название Рэйва, которое переводится как "прекрасная гармония".

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