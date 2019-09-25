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Японская ракета отправилась к МКС

25 сентября, 20:20

На борт станции доставят пять тонн грузов

К Международной космической станции Япония отправила грузовую ракету – Страна восходящего солнца запустила на орбиту корабль, который стартовал из космического центра на острове Танегасима.

Пуск планировали еще две недели назад, но в последний момент отложили из-за пожара на стартовой площадке. Ракета доставит на станцию более пяти тонн груза – продовольствие, аккумуляторы для солнечных батарей, а также материалы для проведения научных исследований.

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Стыковка японского грузовика с Международной космической станцией запланирована на 28 сентября.

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Напомним, ранее мы сообщали, что экипаж российского пилотируемого корабля "Союз МС-13" завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль – "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Видео: NASA

Также на Международной космической станции прошло необычное "летное испытание" – российский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе.

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Япония космос МКС

Источник: Сегодня

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