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Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии

Вчера, 23:53

По информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет

Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/732/2ca/5c67322cad36b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/732/2ca/5c67322cad36b.jpg Другие страны По информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет

Реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии. Об этом сообщает служба мониторинга военного воздушного движения.

"Реактивные истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух и перехватили 4 бомбардировщика ВВС России Ту-95 и 4 истребителя Су-35 над восточным и западным побережьем Японии", – говорится в сообщении.

Отметим, по информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет. Сообщается, что японские истребители сопровождали бомбардировщики РФ на протяжении части их более чем 15-часового полета, который также проходил над Охотским морем и восточными частями Тихого океана.

Ранее мы писали, что Россия перебросила под Калининград истребительный полк. Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27.

Тем временем, Венгрия за копейки продает последние российские истребители. 19 истребителей, десятки двигателей и прочие запчасти, включая ракеты, будут проданы на аукционе за смешную цену.

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Тег Япония, истребители

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УНН

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