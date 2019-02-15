Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии

По информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет

Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/732/2ca/5c67322cad36b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/732/2ca/5c67322cad36b.jpg 2019-02-15T23:53:00+02:00 Другие страны По информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет

Реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии. Об этом сообщает служба мониторинга военного воздушного движения.

"Реактивные истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух и перехватили 4 бомбардировщика ВВС России Ту-95 и 4 истребителя Су-35 над восточным и западным побережьем Японии", – говорится в сообщении.

Отметим, по информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет. Сообщается, что японские истребители сопровождали бомбардировщики РФ на протяжении части их более чем 15-часового полета, который также проходил над Охотским морем и восточными частями Тихого океана.

Ранее мы писали, что Россия перебросила под Калининград истребительный полк. Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27.

Тем временем, Венгрия за копейки продает последние российские истребители. 19 истребителей, десятки двигателей и прочие запчасти, включая ракеты, будут проданы на аукционе за смешную цену.

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