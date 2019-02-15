Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии
По информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет
Реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии. Об этом сообщает служба мониторинга военного воздушного движения.
"Реактивные истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух и перехватили 4 бомбардировщика ВВС России Ту-95 и 4 истребителя Су-35 над восточным и западным побережьем Японии", – говорится в сообщении.
Отметим, по информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет. Сообщается, что японские истребители сопровождали бомбардировщики РФ на протяжении части их более чем 15-часового полета, который также проходил над Охотским морем и восточными частями Тихого океана.
Ранее мы писали, что Россия перебросила под Калининград истребительный полк. Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27.
Тем временем, Венгрия за копейки продает последние российские истребители. 19 истребителей, десятки двигателей и прочие запчасти, включая ракеты, будут проданы на аукционе за смешную цену.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Японские истребители перехватили восемь боевых самолетов РФ над побережьем Японии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония ждет от России военных компенсаций и решения вопроса Курил
Глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь