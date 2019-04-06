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Японские истребители поднялись на перехват российского военного самолета

Сегодня, 08:00

Согласно маршруту полета, противолодочный самолет РФ не пересек границу Японии

Фото: Wikipedia
Японские истребители поднялись на перехват российского военного самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/832/38c/5ca83238c1357.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/832/38c/5ca83238c1357.jpg Другие страны Согласно маршруту полета, противолодочный самолет РФ не пересек границу Японии

Япония подняла свои истребители в пятницу, 5 апреля, на перехват патрульного самолета Ил-38 Военно-воздушных сил России, который находился в небе над Японским морем. Об этом сообщает Минобороны Японии.

Согласно маршруту полета, противолодочный самолет РФ не пересек границу Японии.

В то же время в российском Минобороны утверждают, что самолет морской авиации России 5 апреля выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря и его на отдельных этапах маршрута полета "сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии".

Ранее сообщалось, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии. Отметим, по информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет. Сообщается, что японские истребители сопровождали бомбардировщики РФ на протяжении части их более чем 15-часового полета, который также проходил над Охотским морем и восточными частями Тихого океана.

Также мы писали, что в Японии потерпел крушение боевой самолет.

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Тег Россия, Япония, ВВС России

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Источник:

РБК-Украина

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