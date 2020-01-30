Японский миллиардер отказался лететь в космос с незнакомкой: что случилось

Юсаку Маэдзава отменил телешоу, где ему искали спутницу для космического путешествия

/ Фото: Pixabay

Миллиардер Юсаку Маэдзава из Японии, который ранее решил при помощи телешоу найти себе спутницу, с которой он хотел почти неделю путешествовать в космосе, отказался от своей затеи.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, аргументировав свое решение "причинами личного характера".

"В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и потребовал отмены программы", — написал Маэдзава.

Он добавил, что несмотря на искреннее желание участвовать в шоу, часть его "все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу". Также миллиардер извинился за то, что разочаровал будущих участниц и руководство телеканала.

Реклама

Напомним, что о конкурсе Маэдзава объявил в середине января. По его словам, заявки уже подали более 27,7 тысячи человек.

Главными критериями для отбора был возраст (не младше 20 лет), семейное положение (только незамужние), а также позитивная жизненная позиция и наличие чувства юмора.

Претендентки также должны были всерьез приступить к подготовке к полету, уметь наслаждаться жизнью, высказывать свое мнение и выступать за мир во всем мире.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о готовящемся полете на Марс. Один из тех, кто намерен стать астронавтом НАСА, – Сергей Якимов из Житомира. Он попал в список 100 претендентов на первый полет человека к Марсу в рамках проекта Mars One.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама